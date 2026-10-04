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Дементьев о поражениях «Спартака»: «Прелесть КХЛ в том, что сложно сказать, кто останется за бортом плей-офф. Каждый матч – битва»

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался про 6 поражения « Спартака » подряд, отметив, что к Fonbet Чемпионате КХЛ до последнего сохраняется интрига об участниках плей-офф.

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