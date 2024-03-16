Захарова предупредила Армению о рисках навязанной Западом антироссийской политики

Москва обсуждает с Арменией втягивание Еревана в антироссийскую политику странами Запада. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, целью диалога является предупредить республику о возможных рисках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии