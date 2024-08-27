В сети показали, как в ремейке культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х будут выглядеть Л...

В сети показали, как в ремейке культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х будут выглядеть Лю Кан, Рейден, Саб-Зиро и СкорпионВедущий разработчик ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy Джо Треска (Joe Tresca) поделился новым скриншотом игры, на котором можно увидеть бой Лю Кана против Рейдена.