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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В сети показали, как в ремейке культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х будут выглядеть Л...

В сети показали, как в ремейке культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х будут выглядеть Л...

В сети показали, как в ремейке культовой Mortal Kombat Trilogy из 90-х будут выглядеть Лю Кан, Рейден, Саб-Зиро и СкорпионВедущий разработчик ремейка культовой Mortal Kombat Trilogy Джо Треска (Joe Tresca) поделился новым скриншотом игры, на котором можно увидеть бой Лю Кана против Рейдена.

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