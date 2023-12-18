Национальная полиция отмечает 33 года со дня создания

Сегодня Национальная полиция отмечает свое 33-летие. «Сегодняшний день имеет особое символическое значение для всех нас, являющихся частью большой семьи Полиции Республики Молдова, и для всего общества, на службе которого мы работаем день за днем, час за часом, с преданностью своему делу.
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