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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ванкувер» сделает Задорову финальное предложение в ближайшее время. Защитник может получить 6 млн долларов в год на рынке

Действующее соглашение россиянина с зарплатой 3,75 миллиона долларов истекает в конце этого сезона, после чего хоккеист может выйти на рынок свободных агентов.

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