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Цены на нефть снижались 13 октября на фоне новостей о поставках дизеля из РФ

Цены на нефть снижались 13 октября на фоне новостей о поставках дизеля из РФ

Мировые цены на нефть снизились 13 октября и приблизились к первому недельному падению почти за неделю.

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