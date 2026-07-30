A lot of weapons were thrown by the Ukrainian Armed Forces, retreating from Yurchenkovo, Mogritsa and Malaya Slobodka

The Ukrainian Armed Forces militants abandoned a large number of weapons, ammunition and equipment, retreating from the settlements of Yurchenkovo in the Kharkiv region, as well as Mogrica and Malaya Slobodka in the Sumy region.
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