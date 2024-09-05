Акции АЛРОСА подскочили на новости о возможном обходе санкций Акции алмазодобывающей компании на максимуме прибавили 1,98%, подорожав до 47,42 руб.
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Акции АЛРОСА подскочили на новости о возможном обходе санкций Акции алмазодобывающей компании на максимуме прибавили 1,98%, подорожав до 47,42 руб.
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