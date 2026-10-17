Ростислав Ищенко Дональд Трамп, обращаясь к американцам, заявил, что в случае победы демократов на промежуточных выборах в конгресс в Америке начнутся тёмные века.
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это внутренние тёрки единого глобального частного капитала. то, что внутри есть условные промышленники и финансисты, которые что-то там якобы делят, это от лукавого. ибо кто из финансистов не инвестировал в производства, а кто из промышленников не имеет ручной банк?.. деньги давно перемешаны. суть вопроса в том, как жить дальше. и это не уровень Сороса и его соросят, это "бери выше". когда осткапитализЬм выльется в то, о чём мечтает глобальное бабло, - в глобальную же пирамиду власти, - тогда о какой промышленности и в чьих руках можно вообще говорить? - пара-тройка семейств будут рулить, остальные пырять от рассвета до следующего рассвета без перерывов. некоторое количество управляющих-надсмотрщиков, которых даже средним классом назвать будет нельзя, и ... фсё! но не срастается. пока по крайней мере. отсюда всплывает промышленник с понятным лозунгом Make America Great Again. и делают путём подгребания всего под себя. о чём там ещё говорить? сначала "здесь и сейчас", пирамида после.