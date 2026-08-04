Fit Service раскрыл, какие китайские автомобили чаще приезжают на СТО

Число обращений владельцев машин из КНР выросло на 51% за год.За первое полугодие 2026 года количество визитов владельцев китайских автомобилей на станции техобслуживания увеличилось на 51% относительно аналогичного периода прошлого года, а доля марок из Поднебесной поднялась с 6% до 8%.