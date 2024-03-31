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Киселев о введении смертной казни в РФ: жажда мести не должна застилать разум

Киселев о введении смертной казни в РФ: жажда мести не должна застилать разум

РИАМО - 31 мар. Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
гр. Киселёв юридически НЕ образован, НЕ выражает мнение российского народа, он из возомнивших.
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