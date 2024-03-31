Киселев о введении смертной казни в РФ: жажда мести не должна застилать разум

РИАМО - 31 мар. Глава международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что приговорить обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» к смертной казни невозможно, так как закон не имеет обратной силы, сообщает РИА Новости.