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Прокуратура назвала причину прорыва дамбы в Орске, возбуждено уголовное дело

Прокуратура назвала причину прорыва дамбы в Орске, возбуждено уголовное дело

ЧП расследуют по статьям о халатности и нарушении правил стройбезопасности. Следственный комитет РФ возбудил по факту прорыва насыпной дамбы и подтопления жилых домов в Орске уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

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