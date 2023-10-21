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Вкладывать надо в Россию, иначе "замучаетесь пыль глотать"

Вкладывать надо в Россию, иначе "замучаетесь пыль глотать"

Берлин  Европа зазывает нас в новый лохотрон Умилительно смотреть, как бывшие европейские партнеры, извиваясь, пытаются протиснуться на российский рынок сквозь частокол европейских же санкций.

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Комментарии
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Natalija Osminina
По мелочи исправлю автора:  если у вас что-то там протекло на головы соседей, то вы не сможете  выплачивать им ущерб, поскольку не сможете перевести им деньги.  Как и вообще вносить плату на коммунальныен услуги. Все это ложится на плечи коммунальных хозяйств. Из-за чего многие уже на грани банкротства.
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18 час.
Вик Норд
А мне нравятся &quot;проблемы&quot; русскоязычных(намерено уничижительно,не могу их русскими назвать),ведь сказано же...,и воздастся Вам(!!!),за что(?),а за приватизацию,за ваучеры,за акции скупленные за бесценок у голодных граждан,за &quot;мягкое масло&quot; Рама,и кубики Буль-Буль,за невыплаченные зарплаты и пенсии годами,за обман,за войну в Чечне,и предательстве Родины,за кровь солдатиков,и слёзы матерей,за миллионы споенных спиртом Рояль,и погибших от героина,за всё(и многое другое)... , вами &quot;нажитое непосильным трудом&quot;,хоть я достаточно добродушен,и незлоблив,а тут не удержусь от греха,позлорадствовать!А многие(надеюсь) ещё и повторят судьбу своих жертв,сдохнут где ни будь под забором,в картонной коробке.Аминь!
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18 час.
alik3456 Джексон
У свой аферист есть. Тоже кричит вкладывайте деньги в пенсию...
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17 час.

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