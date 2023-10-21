Вкладывать надо в Россию, иначе "замучаетесь пыль глотать"

Natalija Osminina По мелочи исправлю автора: если у вас что-то там протекло на головы соседей, то вы не сможете выплачивать им ущерб, поскольку не сможете перевести им деньги. Как и вообще вносить плату на коммунальныен услуги. Все это ложится на плечи коммунальных хозяйств. Из-за чего многие уже на грани банкротства.

Вик Норд А мне нравятся "проблемы" русскоязычных(намерено уничижительно,не могу их русскими назвать),ведь сказано же...,и воздастся Вам(!!!),за что(?),а за приватизацию,за ваучеры,за акции скупленные за бесценок у голодных граждан,за "мягкое масло" Рама,и кубики Буль-Буль,за невыплаченные зарплаты и пенсии годами,за обман,за войну в Чечне,и предательстве Родины,за кровь солдатиков,и слёзы матерей,за миллионы споенных спиртом Рояль,и погибших от героина,за всё(и многое другое)... , вами "нажитое непосильным трудом",хоть я достаточно добродушен,и незлоблив,а тут не удержусь от греха,позлорадствовать!А многие(надеюсь) ещё и повторят судьбу своих жертв,сдохнут где ни будь под забором,в картонной коробке.Аминь!