Россиянам посоветовали не скупать недвижимость на зарубежных курортах

Эксперты перечислили риски при покупке недвижимости за границей Россиянам не следует вкладываться в недвижимость на зарубежных курортах, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов агентства недвижимости Homeapp.
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