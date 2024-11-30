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Полковник Матвийчук: «Орешник» способен поразить все столицы Европы

Полковник Матвийчук: «Орешник» способен поразить все столицы Европы

Военный эксперт Анатолий Матвийчук проинформировал о том, что при помощи передового ракетного комплекса «Орешник» Вооружённые силы Российской Федерации способны будут ударить по почти каждому из расположенных в Европе государств.

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