Полковник Матвийчук: «Орешник» способен поразить все столицы Европы

Военный эксперт Анатолий Матвийчук проинформировал о том, что при помощи передового ракетного комплекса «Орешник» Вооружённые силы Российской Федерации способны будут ударить по почти каждому из расположенных в Европе государств.
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