Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект

АндрейБорков

СЛОВОБЛУДИЕ, ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ХЕРНЯ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ!!!! Ни кто ни чего не ограничивал и не собирается. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР - сегодня, 5 минут назад: https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.aeroflot.ru%2Fru-ru%3Fysclid%3Dlyha1ryrqo413830724%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252F 17:55 13 ч 10 м в пути 23:05 20 июл, сб Хомутово Южно-Сахалинск Шереметьево Москва Забронировать за 249 ₽ 49 ⁠038 ⁠₽ И это ЭКОНОМ КЛАСС, ЗА ОДНОГО В ОДНУ СТОРОНУ!!!!!