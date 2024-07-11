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За рулем

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  • АндрейБорков
    СЛОВОБЛУДИЕ, ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ХЕРНЯ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ!!!! Ни кто ни чего не ограничивал и не собирается. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМ...Для этих категори...
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Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект

Для этих категорий граждан снизят стоимость авиабилетов — Госдума готовит проект

В России планируют установить верхний потолок цен для авиабилетов по аналогии с железнодорожными. Этот вопрос рассматривается в Комитете по транспорту Госдумы РФ совместно с Минтрансом РФ и Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

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АндрейБорков
СЛОВОБЛУДИЕ, ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ, ХЕРНЯ НА ПОСТНОМ МАСЛЕ!!!! Ни кто ни чего не ограничивал и не собирается. ЯРЧАЙШИЙ ПРИМЕР - сегодня, 5 минут назад: https://www.aeroflot.ru/sb/app/ru-ru?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.aeroflot.ru%2Fru-ru%3Fysclid%3Dlyha1ryrqo413830724%26utm_referrer%3Dhttps%253A%252F%252F 17:55 13 ч 10 м в пути 23:05 20 июл, сб Хомутово Южно-Сахалинск Шереметьево Москва Забронировать за 249 ₽ 49 ⁠038 ⁠₽  И это ЭКОНОМ КЛАСС, ЗА ОДНОГО В ОДНУ СТОРОНУ!!!!!
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