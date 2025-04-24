Политика как он...
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Политика как она есть

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Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским

Во Франции рассказали, что вчера случилось с Зеленским

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место.

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Комментарии
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Eduard
Бто не его страна,его страна Израиль,или там где деньги спрятал,так что ему наплевать!
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