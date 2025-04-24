Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальных сетях заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место.
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