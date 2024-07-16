Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на завод в Курской области

Согласно информации исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, накануне вечером украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтного оборудования в Коренево.
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