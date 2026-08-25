Минпромторг РФ потребует локализовать оборудование для производства печатных плат

Российский рынок печатных плат — это история про импортозамещение, которое буксует. Цифры сухие, но показательные: по итогам 2025 года емкость рынка составила 123 млн дм², и лишь 24% из них — продукция отечественных заводов.
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