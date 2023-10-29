Выход из замкнутого круга: как крупные предприятия решают кадровые проблемы в моногородах

За последние годы в нашей стране сделано немало для улучшения демографической ситуации: льготы по ипотеке для молодежи, увеличение материнского (семейного) капитала и социальных выплат для молодых мам – все это действительно дает эффект.
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