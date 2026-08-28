Что большевики нашли в Кремле после революции

1917 год стал для Московского Кремля переломным. Октябрьские бои в Москве, где большевики штурмовали занятый юнкерами Кремль, оставили на его территории глубокие раны — выбитые окна, проломы в стенах, разрушенные кровли .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии