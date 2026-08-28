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Русская Семёрка

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Что большевики нашли в Кремле после революции

1917 год стал для Московского Кремля переломным. Октябрьские бои в Москве, где большевики штурмовали занятый юнкерами Кремль, оставили на его территории глубокие раны — выбитые окна, проломы в стенах, разрушенные кровли .

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