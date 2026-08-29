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Царьград

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Баста пригласил Канье Уэста на концерты в Краснодар и Ростов-на-Дону

Баста пригласил Канье Уэста на концерты в Краснодар и Ростов-на-Дону

Баста пригласил легендарного музыканта Канье Уэста посетить Россию и выступить на его концертах в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

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