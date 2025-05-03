Перед стартом к веломарафонцам обратились мэр города Сергей Егоров и помощник председателя Волгоградской областной Думы А.
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Перед стартом к веломарафонцам обратились мэр города Сергей Егоров и помощник председателя Волгоградской областной Думы А.