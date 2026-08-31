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Голос Modern Talking, музыка из Москвы: как российский композитор заставил мир услышать Томаса Андерса заново?

Голос Modern Talking, музыка из Москвы: как российский композитор заставил мир услышать Томаса Андерса заново?

Сергей Ревтов: Запись альбома с Андерсом проходила в Москве Голос легенды Modern Talking доверили российскому композитору, и результатом стал не ностальгический повтор, а платиновый альбом.

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