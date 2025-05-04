Оппозиционный кандидат Симион побеждает в первом туре выборов президента Румынии

Лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион лидирует в первом туре президентских выборов в Румынии, показали результаты двух экзитполов Avangarde, опубликованным после закрытия участков в 21:00.
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