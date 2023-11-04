Морпеха ВСУ посадили на 17 лет за приказ обстрелять жилые дома в ДНР

Суд в ДНР дал 17 лет колонии морпеху ВСУ, приказавшему обстрелять жилые дома Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 17 годам колонии командира миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Ермоленко, отдавшего приказ на артиллерийский обстрел жилых домов.
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