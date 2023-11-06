Страна и люди
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Страна и люди

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Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

1. Как разные группы россиян видят желаемое будущее нашей страны. Цитирую из беседы с нашим самым известным социологом, главой ВЦИОМ Валерием Фёдоровым (ссылка): — Существуют несколько вариантов образа будущего, каждый из них специфичен для той или иной группы.

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Комментарии
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Vasily Golov
Договорились о непредсказуемой варварской сущности России.Это она нанесла коллективному Западу удар. Попробую опровергнуть.Крым решил выйти из состава Украины и войти в состав России,исконно российская территория с нарушениями передана Украине.Коллективный Запад вводит санкции против России. Кирилл Стрельников проглотил и не поперхнулся.Трубный газ и нефть коллективный Запад посчитал &quot;оружием&quot; и коллективно решил прекратить закупки этого оружия у России. Потом президент США произносит: &quot;Не быть российским энергоносителям в Европе.&quot;.Подрыв газопроводов.Виновники олигархи Украины.Расчет на дураков.Они поверят.Сокращается экспорт энергоносителей.сокращается валютная выручка,но мало сокращается импорт от нефтегазовой иглы.Санкции растут и достигают до 12 000шт.Но Кирилл Россия не слезла с нефтегазовой иглы. уже не может жить без импорта.Дошли до трусов и кружевных трусиков.Молчу о Автопроме,Авиапрпоме,Легкой промышленности,Радиоэлектроники.Их похоронила игла давно.
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2 д.
Vasily Golov
Хотим иметь образ «справедливой России» — страны, где неравенство преодолено, где справедливость из лозунга превратилась в норму.Другими словами.хотим создать уравниловку ради справедливости. Но есть понятие расходы по доходам.Это справедливо?Это социалистическая идеология.Это возврат на усеченный СССР. Без подкормка республик. Мы вновь бросаемся в крайности.Говорят,что санкции нанесли удар по уровню жизни населения.Смотря в чем измерять уровень жизни?Зарплаты растут.кол-во кв.м. жилья на 1 жителя растут. Один пишет.Из-за отмены рейса в Стамбул он потерял полмиллиона рублей.Он решил с женой отдохнуть в Мексике.Заказал гостиницу,билеты из Стамбула в Мехико.Отмена рейса все планы рухнули и 500 тыс руб.Это не уровень жизни?
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2 д.
VG
Vasily Golov
Нужно шевелить мозгами и создавать продукт мирового уровня.Создали гиперзвук,но не создали холодильник с новым хладоагентом. Не создали автомобиль,авиалайнер взамен Боингу. Хотим ли мы ,граждане России, .создавать свое ? Не хотим.Присосались к импорту.как ребенок к груди матери.Созреет и сам уйдет.Повзрослеет немного.Сколько лет граждане будут взрослеть и уходить от импорта?
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2 д.

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