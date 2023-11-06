Образы будущего России, рост российского ВВП и что с нефтегазовыми доходами

Vasily Golov Договорились о непредсказуемой варварской сущности России.Это она нанесла коллективному Западу удар. Попробую опровергнуть.Крым решил выйти из состава Украины и войти в состав России,исконно российская территория с нарушениями передана Украине.Коллективный Запад вводит санкции против России. Кирилл Стрельников проглотил и не поперхнулся.Трубный газ и нефть коллективный Запад посчитал "оружием" и коллективно решил прекратить закупки этого оружия у России. Потом президент США произносит: "Не быть российским энергоносителям в Европе.".Подрыв газопроводов.Виновники олигархи Украины.Расчет на дураков.Они поверят.Сокращается экспорт энергоносителей.сокращается валютная выручка,но мало сокращается импорт от нефтегазовой иглы.Санкции растут и достигают до 12 000шт.Но Кирилл Россия не слезла с нефтегазовой иглы. уже не может жить без импорта.Дошли до трусов и кружевных трусиков.Молчу о Автопроме,Авиапрпоме,Легкой промышленности,Радиоэлектроники.Их похоронила игла давно.

Vasily Golov Хотим иметь образ «справедливой России» — страны, где неравенство преодолено, где справедливость из лозунга превратилась в норму.Другими словами.хотим создать уравниловку ради справедливости. Но есть понятие расходы по доходам.Это справедливо?Это социалистическая идеология.Это возврат на усеченный СССР. Без подкормка республик. Мы вновь бросаемся в крайности.Говорят,что санкции нанесли удар по уровню жизни населения.Смотря в чем измерять уровень жизни?Зарплаты растут.кол-во кв.м. жилья на 1 жителя растут. Один пишет.Из-за отмены рейса в Стамбул он потерял полмиллиона рублей.Он решил с женой отдохнуть в Мексике.Заказал гостиницу,билеты из Стамбула в Мехико.Отмена рейса все планы рухнули и 500 тыс руб.Это не уровень жизни?