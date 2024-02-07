Боец ММА и блогер Евгений Ершов избил участника телешоу ТНТ с Бузовой

Блогер Евгений Ершов стал участником конфликта в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ. Бойцу ММА не понравился комментарий участника относительно его внешнего вида, после чего он набросился на него с кулаками.
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