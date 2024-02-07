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  • Зоя Копань
    Так эта же база амеровская находится на северо-западе Сирии, и они эти ублюдки воруют сирийскую нефть и тут же охраня...Базу США на место...
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Боец ММА и блогер Евгений Ершов избил участника телешоу ТНТ с Бузовой

Боец ММА и блогер Евгений Ершов избил участника телешоу ТНТ с Бузовой

Блогер Евгений Ершов стал участником конфликта в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ. Бойцу ММА не понравился комментарий участника относительно его внешнего вида, после чего он набросился на него с кулаками.

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