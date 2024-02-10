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Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином

Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином

Президента России Владимира Путина планируют посетить в Китае в текущем году, и предполагается, что лидеры обеих стран проведут несколько встреч в течение года, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

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