Китайский посол ответил на вопрос о встрече Путина с Си Цзиньпином

Президента России Владимира Путина планируют посетить в Китае в текущем году, и предполагается, что лидеры обеих стран проведут несколько встреч в течение года, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.
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