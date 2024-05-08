Конгрессвумен Тлаиб призвала МУС выдать ордер на арест Нетаньяху из-за Газы

Конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб призвала Международный уголовный суд (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных чиновников из-за действий еврейского государства на территории сектора Газа.
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