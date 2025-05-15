Абитуриентам для поступления в вузы: как подать документы в 2025 году и не забыть о сроках Ольга БезродняяДля будущих студентов актуален вопрос: как правильно оформить и подать документы в выбранные университеты в 2025 году.
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