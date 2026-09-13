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Регионы России

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Боруссия Мёнхенгладбах уволила главного тренера после трех поражений

Боруссия Мёнхенгладбах уволила главного тренера после трех поражений

Немецкий футбольный клуб «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принял решение уволить главного тренера Эугена Полански после серии из трёх поражений в начале сезона Бундеслиги.

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