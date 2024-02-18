Путин высказался об ажиотаже вокруг его интервью Карлсону

РИА Новости/Александр Кряжев Президент России Владимир Путин предположил, что ажиотаж вокруг его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону вызван желанием людей во всем мире услышать альтернативную западной точку зрения.
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