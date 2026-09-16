История 52-го драгунского Нежинского полка: от казаков до гусаров

Это рассказ о судьбе русской кавалерии: от казаков до гусаров, через годы забвения и триумфального возрождения на полях сражений.
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