Река Фицрой утверждена местом гребных соревнований Олимпиады-2032

Международные федерации гребного спорта и гребли на байдарках и каноэ одобрили реку Фицрой в Австралии как место проведения соревнований по академической гребле, паралимпийской гребле, а также гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских играх 2032 года.
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