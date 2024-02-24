Самый маленький рамный внедорожник в мире прошел проверку на управляемость

Классические внедорожники прошли долгий путь с точки зрения улучшения их управляемости. Современные «рамники» уже совсем не похожи на те машины из 90-х или начала «нулевых», которые были склонны к опрокидыванию при резких маневрах, и благодаря достижениям в области подвески и технологий ….