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Самый маленький рамный внедорожник в мире прошел проверку на управляемость

Классические внедорожники прошли долгий путь с точки зрения улучшения их управляемости. Современные «рамники» уже совсем не похожи на те машины из 90-х или начала «нулевых», которые были склонны к опрокидыванию при резких маневрах, и благодаря достижениям в области подвески и технологий ….

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