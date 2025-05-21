Путина попросили продлить выплаты для жителей Курской области

Президента России Владимира Путина попросили продлить выплаты для жителей курского приграничья. С таким предложением выступил временно исполняющий обязанности региона Александр Хинштейн, его цитирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии