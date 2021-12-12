Антифашист

43 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Зуев
    В заголовке всего два правильных слова: "...Украина обречена..."Ярош с пожеланиям...
  • Валерий Зуев
    В заголовке всего два правильных слова: "...Украина обречена..."Ярош с пожеланиям...
  • Meerflieger
    "...закусить удила — белены объелся, очуметь, обеспамятеть, потерять голову, точно белены объелся, опсихеть, не помни...Александр Ходаков...

FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии

FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии

Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх