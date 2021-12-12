FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии

Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Глава МИД Германии, сопредседатель партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку — 2", пишет политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
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