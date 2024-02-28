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Орловский общественник порассуждал о выборах в депрессивном регионе

Орловский общественник порассуждал о выборах в депрессивном регионе

В чём специфика проведения выборов президента во время СВО? Оппоненты нынешнему главе государства — игра в демократию, или представление интересов граждан? Существует ли интрига со вторым местом по итогам президентской кампании на Орловщине? Какую явку избирателей может показать «красный регион»?  Каким образом могут повлиять на выборы в Орловской области разбитые дороги, проблемы с мусором и в ЖКХ?  Что ждать от депрессивного региона на выборах? Кого можно причислить к правящему классу в России?  На эти и другие вопросы отвечает координатор общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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