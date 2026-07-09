Анна Нетребко растрогалась, услышав взрослые рассуждения своего особенного сына: «Мать надо беречь»

Анна Нетребко решилась на необычный эксперимент вместе со своим 17-летним сыном Тьяго. Оперная певица задумала повторить популярный в интернете тренд, где родители предлагают детям продолжить известные русские пословицы, и опубликовала видео в личном блоге.