Воркута — самый восточный город Европы и третий по числу жителей в республике Коми. Город появился и стал развиваться исключительно благодаря добыче угля — в советское время Воркута была местом ссылки для множества заключённых, сейчас же люди переезжают сюда по работе на угольных производствах.
«Воркутауголь» — крупнейший производитель угля в Арктике
Комментарии
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Жанна Чешева
Репортаж не мой. Очень уважаю автора Степанова Славу, классно снимает самые разные уголки нашей необъятной Родины. Самое главное, что он не выискивает заброшки и негативы, а потому после просмотра его контента на душе светло. Поэтому буду и дальше размещать его материалы)))
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7 час.
владимир рябченко
Мы же с Вами знаем, что люди делятся на мух и пчёл... Пчёлы ищут мёд... ну а мухи... (Варламов) будем надеяться что у Воркуты есть будущее!!! Кстати в СССР в Воркуте был ещё и аэропорт... не говоря уж о пос. Северном, где полоса могла принять и "Буран"... но тут случилась катастройка... и Пилотируемые полёты "Бурана" не случились... и много ещё чего...
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7 час.
Жанна Чешева
Вот теперь полность согласна)))
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5 час.
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