«Воркутауголь» — крупнейший производитель угля в Арктике

Репортаж не мой. Очень уважаю автора Степанова Славу, классно снимает самые разные уголки нашей необъятной Родины. Самое главное, что он не выискивает заброшки и негативы, а потому после просмотра его контента на душе светло. Поэтому буду и дальше размещать его материалы)))

владимир рябченко

Мы же с Вами знаем, что люди делятся на мух и пчёл... Пчёлы ищут мёд... ну а мухи... (Варламов) будем надеяться что у Воркуты есть будущее!!! Кстати в СССР в Воркуте был ещё и аэропорт... не говоря уж о пос. Северном, где полоса могла принять и "Буран"... но тут случилась катастройка... и Пилотируемые полёты "Бурана" не случились... и много ещё чего...