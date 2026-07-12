«Севдорстройсервис» обновит 270 м дороги у ДМШ №3 до 21 июля

Подрядная организация ООО «Севдорстройсервис», ранее задействованная в ремонтных работах на улице Плюснина, приступила к обновлению дорожного участка от перекрестка до здания Детской музыкальной школы № 3.
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