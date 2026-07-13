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Obama Appointed Federal Judge Blocks Trump Admin's Anti-DEI Grant Conditions

Obama Appointed Federal Judge Blocks Trump Admin's Anti-DEI Grant Conditions

Obama Appointed Federal Judge Blocks Trump Admin's Anti-DEI Grant Conditions Via American Greatness, A federal judge in California has blocked the Trump administration’s push to attach anti-DEI strings to federal grant money.

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