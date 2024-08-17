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Опубликовано видео разрушенного моста через реку Сейм сразу после удара ВСУ

Опубликовано видео разрушенного моста через реку Сейм сразу после удара ВСУ

Телеграм-канал Baza показал кадры моста через реку Сейм, сделанные в первые минуты после атаки ВСУ.ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области несколько раз в течение дня 16 августа.

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