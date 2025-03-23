На учениях армии США заметили неизвестную ракету 

Боевая машина Bradley армии США запускает ракету «670» / © US Army Судя по снимку, проанализированному журналистами издания The War Zone, «670» приводится в движение ракетным двигателем и оснащена раскладывающимися стабилизаторами в хвостовой части.
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