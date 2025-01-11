Военный эксперт о рекомендациях ЕС прекратить полеты над Петербургом и Москвой: «Много замешано»

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) после крушения в Актау самолета Embraer E190 авиаперевозчика «Азербайджанские авиалинии» рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов над Россией.
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