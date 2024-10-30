Прогноз погоды в Крыму на среду. • Симферополь: +14°, облачно• Севастополь: +16°, дождь• Ялта: +16°, облачно• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +15°, облачно• Бахчисарай: +17°, дождь• Джанкой: +14°, облачно• Судак: +16°, дождь• Феодосия: +16°, облачно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии