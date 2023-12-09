Агапитов: тяжелоатлеты не будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что тяжелоатлеты не рассматривают возможность участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и на тех условиях, которые выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии