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Пронедра

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Иван Охлобыстин с семьей чудом выжил под обстрелом

Иван Охлобыстин с семьей чудом выжил под обстрелом

Истории о том, как люди в зоне боевых действий оказываются буквально в нескольких шагах от трагедии, часто звучат как сценарии из кино.

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