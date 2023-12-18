Жена Костомарова Домнина: он старается начать жить прошлой жизнью

Оксана Домнина, призерка Олимпийских игр и супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, в интервью Первому каналу призналась, что ее муж не до конца принял себя после перенесенных операций по ампутации.
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